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Sultan Vahdettin Han hakkında iftira standı! Bu müfteri kitap toplatılsın

Perpa Ticaret Merkezi'nde Osmanlı Devleti'nin son padişahı Sultan Vahdettin Han'a iftiralarla dolu bir standın açıldığı ortaya çıktı.

06 Ekim 2019 Pazar 00:31
Sultan Vahdettin Han hakkında iftira standı! Bu müfteri kitap toplatılsın

Perpa Ticaret Merkezi'nde Vahdettin Han ile 2. Abdülhamid Han hakkında alçakça iftiraların bulunduğu Atilla Oral adlı şarlatanın kitaplarının sergilendiği ortaya çıktı.

İstanbul'u işgal eden İngilizlerin İşgal Kuvvetleri Valisi Charles Harington'un anılarını tercüme eden Atilla Oral adlı müfteri, 2. Abdülhamid Han'ın izinden gittiğini vurgulayan Vahdettin Han hakkında hakaret ve iftiralarla dolu posterler hazırlatarak kitabını tanıtmaya girişti.

Osmanlı ve Sultan Vahdettin Han düşmanlığı yapan kitabın tanıtımı için kullanılan panolarda, İngiliz general Harington hakkında tek söz sarfedilmemesi dikkat çekti.

Gerçekler örtbas edildi

Vahdettin Han'ın yaveri olan M. Kemal Paşa'yı Anadolu'ya milli mücadele için gönderildiği ve kardeş kanı dökülmesin diye ülkeden ayrıldığını gizleyen skandal kitabın standında, bu gerçeklerin örtbas edilmesi manidar karşılandı.

Vatandaşların tepkisinin ardından kaldırıldı

Skandal stant vatandaşlardan sert tepki gördü. Alçakça iftaraların bulunduğu stant, çevre esnafının tepkisi nedeniyle kaldırılmak zorunda kaldı. 

Bu müfteri kitap toplatılsın!

Öte yandan gerçeklerden uzak, Osmanlı Devleti hakkında kara propaganda yapan skandal kitabın hükümet tarafından toplatılıpp toplatılmayacağı merak konusu oldu. 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 00:31
  1. İstanbul
  2. Charles Harington
  3. Atilla Oral
  4. Vahdettin Han
  5. 2. Abdülhamid Han

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