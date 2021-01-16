Sultan sarması tarifi | Sultan sarması nasıl yapılır? Yapımı oldukça pratik olan sultan sarmasının lezzeti merak ediliyor. Sütlü tatlı sevenler için vazgeçilmez olacak olan sultan sarmasının tarifi araştırılıyor. Ev yapımı kakaolu muhallebi ile Hindistan cevizinin bir araya gelmesiyle oluşan bu tarif en sevdikleriniz arasına girebilir. Peki, Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?