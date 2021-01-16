Sultan sarması tarifi | Sultan sarması nasıl yapılır?
Sultan sarması tarifi | Sultan sarması nasıl yapılır? Yapımı oldukça pratik olan sultan sarmasının lezzeti merak ediliyor. Sütlü tatlı sevenler için vazgeçilmez olacak olan sultan sarmasının tarifi araştırılıyor. Ev yapımı kakaolu muhallebi ile Hindistan cevizinin bir araya gelmesiyle oluşan bu tarif en sevdikleriniz arasına girebilir. Peki, Sultan sarması nasıl yapılır? Sultan sarması tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Sultan sarması tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 litre süt, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 paket vanilin, 1,5 su bardağı hindistan cevizi, 2 paket krem şanti
Sultan sarması nasıl yapılır?
Bir tencereye un, toz şeker ve kakaoyu koyun karıştırmaya başlayın. Ardından üzerine yavaşça süt ilave edin ve sürekli karıştırarak orta ateşte pişirmeye devam edin.
Koyulaşmaya ve baloncuk çıkarmaya başlayan muhallebinin içerisine tereyağı ilave edin ve tekrar karıştırmaya devam edin.
Koyulaşan ve pişen muhallebiyi ocaktan alamadan önce vanilini ekleyip karıştıramanız gerekir. Ardından ocaktan alabilirsiniz.
Fırın tepsisine Hindistan cevizini yayabilirsiniz. Muhallebiyi de Hindistan cevizinin üzerine dikkatlice yaymanız gerekir. 1 gün boyunca buzdolabında bekletiniz.
1 gün bekleyen muhallebiyi 8 eşit dikdörtgen olacak şekilde kesmeniz gerekir. Krem şantiyi de tüm yüzeye yayınız.
Bir spatula yardımıyla dikdörtgen parçaları yavaşça rulo haline getiriniz. Daha sonra üzerine, isteğinize göre antep fıstığı serpiştirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…