Sultan Murad Hüdavendigar'ı sırtından hançerleyen Miloş Obiliç kimdir?

Miloş Obiliç, Sırp Despotu Lazar'ın damadıdır.

Miloş Obiliç, Kosova'nın başkenti Priştine çevresindeki Sırp şehri Graçanitsa'da, 1389 Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra savaş alanını gezen Sultan Murad Hüdavendigar'ı sırtından hançerleyerek şehit etti.

Kosova Savaşı, 10 Ağustos 1389'da yapılır. 60 bin kişilik Osmanlı ordusu 8 saat içinde 200 bin kişilik düşman ordusunu tam bir bozguna uğratır. Savaş sonrasında Sultan Murad galibiyet şükrânesi olarak, savaş meydanını dolaşıp otağına gelirken, yaralı Sırp Miloş Obiliç tarafından, zehirli hançerle şehit edilir.

Padişahın cesedi tahnid (ölüyü bozulmaması için belirli formül dahilinde ilaçlama) edilerek, Bursa Çekirge'deki türbesine defnedilir. İç organları ise vefat ettiği yerde, oğlu Yıldırım Bayezıd tarafından inşa edilen türbeye gömülür. Türbe farklı dönemlerde, değişik onarımlardan geçer.1848 yılında türbe esaslı bir şekilde onarılır ve Sultan Abdülmecid'in bir beratı ile Hacı Ali 300 kuruş maaşla türbedar olarak atanır. Türbenin son restorasyonu ise 2005 yılında gerçekleştirilir.