Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın çocuklarının isimleri nedir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bir geldi pir geldi. İlk yayınlandığı bölümden itibaren izleyicinin büyük bir beğenisini üzerine çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, Sultan Melikşah dönemindeki Batınilerin Büyük Selçuklu Devletine sızmaları ve bunun sonucunda da Büyük Selçuklu’ya zarar vermelerini konu olmakta. Sultan Melikşah’ın üstün feraseti ve kabiliyeti ile Nizamülmülk’ün kıvrak zekası, Sultan Melikşah’ın oğlu olan Sencer’in ise korkusuz ve cevvallığı Batınilerin imamı ve Büyük Selçuklu sarayına sızmış Hasan Sabbah’ın oyunlarını tek tek bozmakta.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni 5. bölümünde neler olacağı merak ediliyordu. Uyanış Büyük Selçuklu 5.bölüm fragmanı yayınladı. Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümünde Terken Hatun’un doğum yaptığı çocuğun nefes almadığı görülüyor. Melikşah ve Terken Hatun’un kaç çocuğu olduğu bu doğum sonrası izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Sultan Melikşah’ın çocukları! Melikşah’ın kaç çocuğu var?

Sultan Melikşah’ın Ahmet Sencer, Muhammed Tapar, Berkyaruk, I. Mahmud, Davut isminde oğulları bulunurken, Gevher Hatun, Esma Hatun ve Melek Hatun adında ise kızları vardır.

Sultan Melikşah’ın Terken Hatun’dan olan çocukları: Ahmed, Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun

Sultan Melikşah’ın Zübeyde Hatun’dan olan çocuğu: Berkyaruk

Sultan Melikşah’ın Seferiyye Hatun’dan olan çocuğu: Muhammed Tapar

Sultan Melikşah’ın Başuka’dan olan çocuğu: Ahmed Sencer