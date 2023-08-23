Sultan Abdülmecid’in hatırasını yaşatmak için... O cami havadan görüntülendi

Yeşilköy’de bulunan tek Osmanlı dönemine ait ve Sultan Mehmet Reşat tarafından babası Sultan Abdülmecid’in anısına yaptırılan Yeşilköy Mecidiye Camii, havadan görüntülendi.

Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan Yeşilköy Mecidiye Camii, Sultan Mehmet Reşad tarafından babası Sultan Abdülmecid için 1911 yılında yaptırıldı. Yeşilköy'de bulunan Osmanlı dönemine ait tek eser olma özelliğini taşıyan cami hakkında Araştırmacı ve Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, bilgi verdi. Rum, Ermeni ve Ortodoks nüfusunun yoğun olduğu bölgede Türk nüfusunun artmasıyla bir cami ihtiyacı doğduğunu anlatan Araştırmacı ve Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, bu ihtiyacı Sultan Mehmet Reşad'ın giderdiğini Yeşilköy Mecidiye Camii'ni yaptırdığını söyledi. Geçmiş dönemde yaşayan bir padişah için cami yapılması Osmanlı döneminde sık rastlanan bir durum olmadığını belirten Yavaşçay, Osmanlı’nın son dönemlerinde Avrupa tarzına yönelik yapılan camilerin aksine Yeşilköy Mecidiye Camii, 16. Yüzyıla ait olan klasik Osmanlı mimari özelliklerini taşıdığını dile getirdi. Birinci ulusal mimarlık akımının önemli mimarlarından Mimar Kemalettin’in izlerini taşıyan cami ise havadan görüntülendi.

“Sultan Abdülmecid için yapıldı”

Yeşilköy’de bulunan tek Osmanlı dönemine ait cami hakkında bilgi veren Araştırmacı ve Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, “Yeşilköy’ün tek Osmanlı camisinin önündeyiz. Burası Osmanlı’nın son dönemine kadar Rumlar, Emeniler ve Ortodokslar tarafından yoğun oturulan bölgeydi. Osmanlı’nın son dönemlerinde ise Türkler tarafından yerleşilmeye başlanmasıyla burada bir cami ihtiyacı doğdu. Osmanlı’da 1911 tarihinde Sultan Mehmet Reşad döneminde buraya bir cami yapıldı. Bu caminin şöyle bir özelliği var; Sultan Mehmet Reşad döneminde yapılmasına rağmen Sultan Abdülmecid için yapıldı. Bu çokça rastlanan bir durum değil. Geçmiş dönemdeki bir padişah için sonraki dönemde cami yapılması. Burası Sultan Abdülmecid için önemli bir ilçe çünkü buraya sıkça ziyarete geliyordu. Onun için anısına bir cami yaptırılıyor. Bu camiyi yaptıran kişi ise Mimar Kemalettin’dir. Mimar Kemalettin ise birinci ulusal mimarlık akımının önde gelen mimarlarından biridir. Ayrıca kendisi günümüzde kullandığımız 20 liranın arkasında fotoğrafı bulunan kişidir. Burasının farklı mimarlık özellikleri ise klasik Osmanlı cami olarak yapılıyor. Normal de Osmanlı’nın son döneminde biraz Avrupai tarzda camiler yapılmasına rağmen son dönemde klasik Osmanlı camilerindendir. Yani 16. yüzyıl camisi. Ayrıca bu caminin girişindeki babalar normalde Osmanlı’nın mimari parçalarından bunlar. Diğer camilerde küçük oluyor. Ama bu caminin girişinde büyük yapılmış. Bu da önemli mimari bir ayrıntıdır” dedi.