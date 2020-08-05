Sultan Abdülhamid Han'ın türbesinde İslam ile alay eden şarlatanın sabıkası kabarık çıktı

İstanbul Fatih'te bulunan Sultan Abdülhamid Han'ın türbesine giren Şaban Gül isimli kişi kendince İslam dinini aşağılayıcı cümleler sarf etmişti. Türbe içerisinde telefonu ile video çeken Gül, Peygamber Efendimiz'den geriye kalan kutsal emanetler ve dini inançlar üzerine skandal ifadeler kullanmıştı.

Bu tür yerlerle insanların koyunlaştırıldığını söyleyen ve sözde müritleri bulunan Şaban Gül'e türbede bulunan vatandaşlardan tepki gelerek eleştirileri başka platformlarda yapmasını kendisini dinlemek zorunda olmadıklarını ifade etmişti.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olay sonrası bu kez de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında ifadeye çağrılan Şaban Gül kendisini arayan emniyet güçlerine ifadeye gelmeyeceğini, kendisini bulabilirlerse ifadesini alacağını belirtti.

Polislerin yakalayarak gözaltına aldığı Şaban Gül, emniyette verdiği ifadesinde Sultan Abdülhamid Han'ın türbesine giderek video çektiğini, çektiği video içerisinde insanları din adı altında kandırdıklarını söylediğini ve türbe içerisinde bulunan başkaca kişiler tarafından tepki aldığı için gittiğini, hakaret içerikli sözler kullanmadığını belirtti.

Sabıkası kabarık çıktı

İfadesinin ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan sahte şeyhin sabıkası kabarık çıktı. Şaban Gül'ün Kütahya Sulh Ceza Hâkimliği tarafından daha önce hakkında yakalama kararının çıktığı ve yaklaşık 1,5 yıldır arandığı ortaya çıktı.

Tutuklandı

Mahkeme Şaban Gül'ün sabit bir ikamette bulunmaması ve üzerine atılı suçun tutuklama kararı tedbirine uygunluğa usulde bir engel bulunmaması, adli kontrol hükümlerini uygulamanın yetersiz olacağı göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi.