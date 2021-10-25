Sultan Abdülhamid, Fransa büyükelçisini böyle rezil etti

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Geniş istihbarat ağı sayesinde büyükelçileri hayatlarının en küçük ayrıntılarına kadar tam bir kontrol altında tutan Abdülhamid Han, onların ülkemiz aleyhine faaliyetlerine ve komplolarına izin vermezdi. Doğu illerinde Ermeni çetelerine karşı başarılı bir operasyon sonrasında dönemin Fransa Büyükelçisi Sir E. Malet, küstah bir tavırla huzura çıkarak, “Haşmetmeap, daha ne kadar Ermeni öldüreceksiniz?” diye sorar.

Elçi tir tir titreyerek sıvışır

Sultan ise gözlerini büyükelçinin gözlerine dikerek, “Sizin geçtiğimiz şu gün, Karadeniz’deki şu koya şu isim ve bandıralı gemi ile çıkardığınız şu kadar bin tüfek, şu kadar bin mermi ve bomba bitene kadar” karşılığını verir. Tam anlamıyla suçüstü olan Fransız Büyükelçi hiçbir cevap veremez. Bir süre tir tir titreyerek huzurda kala kaldıktan sonra koşarak çıkıp gider. Abdülhamid’in emperyalistlere yönelik tavizsiz politikaları nasıl onu hedef haline getirdiyse, bugün de Erdoğan aynı baskılara maruz kalıyor ve bu yüzden Türk halkının sevgilisi oluyor.