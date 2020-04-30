Süleymanpaşa’da pasajlar dezenfekte edildi

Süleymanpaşa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı pasajlar, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Salgın dolayısıyla zor günler yaşayan Süleymanpaşa esnafının kendi dükkanlarını düzenli olarak dezenfekte etme imkanının olmadığı göz önünde bulundurularak özellikle kapalı mekanlar olan pasajlarda bulunan dükkânların ve ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon işlemleri, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yerine getirildi. Merkez ve kırsal mahalleler ile sağlık kurumlarının çevreleri düzenli olarak dezenfekte edilirken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerden pasajlar da aynı özenle ilaçlanarak arındırılıyor.

“Sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterelim”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgın tedbirlerinde herhangi bir gevşemeye mahal verilmemesinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Yüksel, “Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ekiplerimiz pasajlarımızı ilaçlayarak dezenfekte etti. Devlet millet el ele verip bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ancak lütfen bir süre daha zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya, dışarıda bulunduğumuz süre içinde maskesiz dolaşmamaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterelim” diye konuştu.