  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Süleymanpaşa’da pasajlar dezenfekte edildi

Süleymanpaşa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı pasajlar, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:48:38 -
Süleymanpaşa’da pasajlar dezenfekte edildi

Süleymanpaşa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı pasajlar, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Salgın dolayısıyla zor günler yaşayan Süleymanpaşa esnafının kendi dükkanlarını düzenli olarak dezenfekte etme imkanının olmadığı göz önünde bulundurularak özellikle kapalı mekanlar olan pasajlarda bulunan dükkânların ve ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon işlemleri, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yerine getirildi. Merkez ve kırsal mahalleler ile sağlık kurumlarının çevreleri düzenli olarak dezenfekte edilirken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerden pasajlar da aynı özenle ilaçlanarak arındırılıyor.



“Sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterelim”


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgın tedbirlerinde herhangi bir gevşemeye mahal verilmemesinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Yüksel, “Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ekiplerimiz pasajlarımızı ilaçlayarak dezenfekte etti. Devlet millet el ele verip bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ancak lütfen bir süre daha zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya, dışarıda bulunduğumuz süre içinde maskesiz dolaşmamaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterelim” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi kritik tarihi duyurdu! 9 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama
Gündem

Abdulkadir Selvi kritik tarihi duyurdu! 9 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

Ramazan Bayramının 23 Mayıs'ta başlaması ve 19 Mayıs gününün tatil olması nedeniyle, tatil günlerinin birleştirilerek 9 günlük sokağa çıkma ..
Türkiye IMF'den para alacak mı? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan flaş açıklama
Ekonomi

Türkiye IMF'den para alacak mı? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan flaş açıklama

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok" ifadelerini kullandı...
Koronavirüs açgözlülerini kaymakam ifşa etti! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu
Gündem

Koronavirüs açgözlülerini kaymakam ifşa etti! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanların, koronavirüsten zarar gören..
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı