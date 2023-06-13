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Gündem Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den Melek Mosso açıklaması
Gündem

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den Melek Mosso açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-13 13:51:00 -
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den Melek Mosso açıklaması

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konserine ilişkin açıklama yaptı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda yer alan yanlış anlaşılmayı düzeltmek amacıyla açıklama yapma zaruriyetinin doğduğunu belirtti.

İnandığı mukaddes değerlere hiçbir zaman söz söyletmeyeceğini, Mosso'nun yaptığı paylaşım ve açıklamaları da tasvip etmediğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Mosso'nun yayınladığı ilk özür açıklamasından sonra kendisiyle görüştüm. Yapılanı yanlış bulduğumu, kendisinden çok daha içten ve samimi özür bekleyen büyük bir kitle olduğunu, konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim. Kendisi de, yaptığının hata olduğunu, bu nedenle çok üzgün olduğunu, halkın karşısına çıkıp, sahneden net bir şekilde özür dilemek istediğini yapılacak konseri 'milletimizle kucaklaşma ve özür fırsatı' olarak gördüğünü söyledi.

Bu görüşmeden sonra; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda önemle üzerinde durduğu 'milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği' vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık."

Yüksel, Mosso'nun sahnede ilk şarkısından sonra üzüntüsünü dile getirerek, özür dilediğini anımsattı.
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57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin birlik ve beraberlik çerçevesinde tamamlanmasının en büyük tesellisi olduğunu belirten Yüksel, "Mosso'nun özrü sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır, bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum, lütfen hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Vatanperver

Olan oldukdan sonta özür ne ifade eder gitsin orda yaptiğinin yanliş olduğunu soylesin

Erdal

Sayın başkan yarın yine aynı haltı işlerler. Bunlar paranın esiri olmuşlar. Eğer özür dilemek gibi bir düşüncesi olsaydı bir TV kanalında bunu yapardi
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