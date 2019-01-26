Süleymaniye’ye uçak seferleri bugün başlıyor

Türkiye’nin Irak’taki Süleymaniye Havalimanı’na uyguladığı 15 aylık uçuş yasağının dün kaldırmasının ardından direkt uçak seferleri bugün yeniden başlıyor. Irak’ın kuzeyindeki iki uluslararası havalimanından biri olan Süleymaniye’den Türkiye’ye haftanın yedi günü başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere diğer hava yolu firmalarıyla direkt seferler başlayacak.

Uçuş yasağının başladığı 29 Eylül 2017’den itibaren, Bağdat ve Erbil Uluslararası Havalimanı üzerinden aktarmalı bir şekilde seyahat eden bölge halkı artık zaman ve paradan tasarruf edecek. Seferlerin yeniden başlaması kapsamında, havalimanı çalışanları da uçuşlar için hazırlıklar tamamlandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Ümit Sabah, tüm tarafların çabası sonucu uçuşların yeniden başladığını belirterek, “Ekonomik olarak hem IKBY’ye hem de Türkiye’ye fayda sağlayacak” dedi.