Süleymaniye çorbası tam ölçülü | Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?
Süleymaniye çorbası yapılışı | Lezzetli ve farklı bir çorba tarifi arayanlar 'Süleymaniye Çorbası nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Süleymaniye çorbası için hangi malzemeler gerekli? Süleymaniye çorbası gerekli malzemeler | Tam ölçülü denenmiş Süleymaniye çorbası
İçinizi ısıtacak leziz ve farklı bir çorba tarifi arıyorsanız; Süleymaniye çorbasını mutlaka denemelisiniz.
Süleymaniye çorbası tarifi
- Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet patates
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet domates
- 1 adet kabak
- 2-3 diş sarımsak
- Yarım demet ıspanak
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Pulbiber
- Karabiber
- Tuz
- Sıcak su
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Köftesi için:
- 200 gram kıyma
- Tuz
- Karabiber
Süleymaniye çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle kırmızı mercimeği yıkayın. Mercimeği bir tencereye alın ve haşlanmaya bırakın.
Soğanı doğrayın ve bir tavaya sıvı yağ ekleyip kavurun.
Kabak, havuç, domates ve patatesi rendeleyip soğanın üzerine ekleyin. Tavaya bir miktar su ilave edip pişmeye bırakın.
Bir tencerenin içerisine tereyağını alın ve unu kokusu çıkana kadar pişirin.
Tavada kavurduğunuz sebzeleri unun üzerine ekleyin.
Haşlanan mercimeği de suyuyla bu karışıma ekleyin.
Sarımsak, tuz, karabiber ve yeterli miktarda sıcak su eklenir.
Çorbaya kaynamaya bırakılır.
Bir kaseye kıymayı, tuz ve karabiberi alıp yoğurun. Bu karışımdan minik topçuklar hazırlayın.
Bir tavaya tereyağı alın ve köfteleri kızartın.
Ispanakları güzelce yıkayıp doğrayın. Ardından çorbaya ekleyin.
Son olarak köfteleri de çorbaya ekledikten sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.