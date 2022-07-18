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Aktüel Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez kimdir? Sefa Dönmez vuruldu mu?
Aktüel

Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez kimdir? Sefa Dönmez vuruldu mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sefa Dönmez sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 20:42:00 -
Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez kimdir? Sefa Dönmez vuruldu mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon Of'ta yaşayan kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıya uğradı. Üç kurşunun isabet ettiği Dönmez'in Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre bir tartışma sonucu Faruk Ulusoy’un Sefa Dönmez’e tabancayla ateş ettiği belirtti. Hastane yetkilileri de Dönmez’in sağlık durumunun kritik olduğunu söylediği ifade ediliyor.

Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez kimdir?

Sefa Dönmez, Süleyman Soylu’nun halasının oğludur.

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