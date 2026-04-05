Sağlık
Uzmanlar üstüne basa basa uyarıyor! Bembeyaz dişlerle gelen kapkapara gelecek
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Daha beyaz dişlere kavuşmak isterken tezgah altı ürünlere yönelenler farkında olmadan ağız sağlığını riske atabiliyor. Uzmanlar, kontrolsüz kullanılan beyazlatıcıların diş minesinde geri dönüşü olmayan aşınmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kusursuz bir gülüş hayaliyle kullanılan kontrolsüz diş beyazlatıcıları, estetik beklentinin ötesinde ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Ceyda Sarı, bu ürünlerin diş minesinde geri dönüşü olmayan ciddi aşınmalara neden olduğunu vurguluyor. Sarı, “Kontrolsüz kullanılan beyazlatıcılar ağız sağlığında kalıcı tahribata yol açıyor” dedi.

Sosyal medyanın da etkisiyle kusursuz bir görünüme sahip olma isteği, diş estetiği uygulamalarına olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Ancak bu estetik arayışı, özellikle internette veya tezgah altında satılan denetimsiz ürünlerin bilinçsizce tüketilmesiyle ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Ceyda Sarı, daha beyaz dişler uğruna kontrolsüz kullanılan beyazlatıcıların ağız sağlığında oluşturduğu kalıcı tahribata dikkat çekti. Daha beyaz dişlere ulaşmak isteyen hastaların çoğunun tezgah altı ürünlere yöneldiğini belirten Dt. Sarı, “Bu ürünler kontrolsüz kullanıldığında dişlerde ciddi aşınmalar meydana gelebiliyor. Bu aşınmalar sonrasında da geri dönüşü olmayan hassasiyetler oluşabiliyor. Bazı durumlarda diş minesindeki kayıp o kadar fazla oluyor ki bu kaybı geri yerine koymak mümkün olmuyor. Bu noktada yalnızca restoratif tedavilerle durumu hafifletmeye çalışıyoruz” dedi. Beyazlatıcı ürünlerin tamamının zararlı olmadığına ancak bazı ürünlerin dişlere ciddi zarar verebildiğine dikkat çeken Dt. Sarı, “Özellikle diş beyazlatma kalemleri, stripler ve aşındırıcı diş tozlarının riskli olabiliyor. Beyazlatıcı diş macunları belirli oranlarda ve kontrollü şekilde kullanılabilir. Ancak diş beyazlatma kalemleri, stripler ve aşındırıcı diş tozlarını kesinlikle önermiyoruz. Bu ürünler diş minesine geri dönüşü olmayan hasarlar verebiliyor” diye konuştu.

Sağlıklı bir diş beyazlatma işleminin mutlaka diş hekimi kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayan Dt. Sarı, “Diş beyazlatma işlemi mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü her diş beyazlatmaya uygun değildir. Diş yüzeyinde çatlaklar, aşınmalar veya diş eti çekilmesi varsa beyazlatma işlemi sonrasında ciddi hassasiyet oluşabilir. Bu nedenle işlem öncesinde mutlaka detaylı bir muayene yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Diş beyazlatma işleminin çok sık yapılmasının önerilmediğini belirten Dt. Sarı, “Sağlıklı ve genç dişlerde gerekli görüldüğünde 2–3 yılda bir beyazlatma yapılabilir. Ancak işlem sonrasında bakım da oldukça önemlidir. Çay, kahve ve renklendirici gıdaların fazla tüketilmemesi beyazlığın daha uzun süre korunmasına yardımcı olur. Doğru bakım ile dişlerin rengi yaklaşık 5 yıl kadar korunabilir” dedi.

+90 (553) 313 94 23