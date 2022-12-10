  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa Ekonomi Bakanı'ndan elektrik uyarısı: Kışı kesintisiz geçirmek için...

Asya ülkesinden Tayland’ın savunma bütçesi eriyor! Alanındaki iş birliklerine hazır

Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı ile görüştü! Bütün dünya gözünü Türkiye'ye dikti

Derbi tarihleri belli oldu

İsmailağa cemaati, o olay sonrası mensuplarına tek tek yolladı! Bakın ne mesaj attılar

Türkiye'de üretilmeye başlandı! Müthiş gelişme: Mısır'dan talep yağmaya başladı

Aile hekimliğinde iğrenç olay! Bu nasıl doktor Allah aşkına? Yaptığı pislik “pes” dedirtti

"EYT'de yaş sınırı değişiyor" iddiası gündeme bomba gibi düştü! 48-50 yerine bu olacak

Asgari ücretle ilgili flaş açıklama! En yetkili isim "O rakamın üzerinde" deyip duyurdu
Gündem Süleyman Soylu'nun ismi yetti! Mafya lideri kalp krizi geçirdi
Gündem

Süleyman Soylu'nun ismi yetti! Mafya lideri kalp krizi geçirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği "Silindir" operasyonu kapsamında 50 ilde 18 ayrı suç örgütüne baskınlar yapıldı. Zonguldak'taki operasyonda ise örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Y.; kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 08:15:00 -
Süleyman Soylu'nun ismi yetti! Mafya lideri kalp krizi geçirdi

Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Alaplı ilçelerinde ve 49 ilde gerçekleştirilen "silindir" operasyonunda adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklandı.

Süleyman Soylu yönetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde 18 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlediği "Silindir" operasyonu doğrultusunda gözaltındaki şüpheliler Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltı kararı bulunan 14 kişi emniyete götürülerek ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Savcılık makamınca A.A., T.K., G.K., N.A., R.O., C.A., F.Ö., N.K. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Y. ile Ş.Y., M.B., A.A., Ş.B. ve tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Geçen 6 Aralık günü yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1009 adet tabanca fişeği, 147 adet av tüfeği fişeği, 54 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Y.; kalp krizi geçirmesi üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra adliyeye sevk edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doları bırakıp apar topar Türk Lirası'nın peşine düştüler! Herkes şaşkın
Ekonomi

Doları bırakıp apar topar Türk Lirası'nın peşine düştüler! Herkes şaşkın

Merkez Bankası'nın Türk lirasını güçlendirmeye yönelik attığı adımlar bankacılık sektöründe karşılık buldu. Bankalar, TL'yi etkin ve cazip h..
ABD’nin ve Avrupa’nın uykuları kaçacak! Dünyanın ilk C919 uçağı göklerde
Dünya

ABD’nin ve Avrupa’nın uykuları kaçacak! Dünyanın ilk C919 uçağı göklerde

Çin’den ABD’nin Boeing, Avrupa’nın Airbus uçak devlerinin uykularını kaçıracak gelişmeye ilişkin haber geldi. Dünyanın ilk C919 uçağı bugün ..
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii: Dünyanın ikinci büyük çevrimli rüzgar tüneli Türkiye'de yapılıyor! Dev hamle
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii: Dünyanın ikinci büyük çevrimli rüzgar tüneli Türkiye'de yapılıyor! Dev hamle

Havacılıkta test merkezlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Can, 'Bir sürü test..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23