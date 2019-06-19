Süleyman Soylu'dan Trabzon’daki sel felaketine ilişkin önemli açıklamalar!

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Süleyman Soylu felakete ilişkin açıklamalarda bulunurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

"Çalışmalar devam edecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arama kurtarma timlerimiz çalışmalarını gece olması itibarıyla durdurdular ve sabah çalışmalara devam edecekler." dedi.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Araklı Hükümet Konağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Araklı ilçesinde bugün yaşanan heyelan ve sel neticesinde şu ana kadar hayatını kaybeden 3 vatandaşa ulaşıldığını söyledi.

Ulaşılan vatandaşlar hakkında bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Bunların bir tanesi bir yan köyün imam hatibi, birisi Araklı Belediyesinde çalışan vatandaşımız, biri de Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan mahallemizin sakini ve 7 vatandaşımızın da arama çalışmaları hala devam ediyor. Burada yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu ve o suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması için orada bulunan 3 Büyükşehir personeli, bir Devlet Su İşleri personeli ve yine Çamlıktepe Mahallemizden 3 köylümüz, o mahallenin, o köyün sakinleri, 4 de yaralımız var. Yaralılarımız, burada hastanede. Edindiğimiz, aldığımız bilgilere göre de çok büyük bir ağır yaralı durumları söz konusu değil. Geçmiş olsun, başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin."

Soylu, bu coğrafyanın maalesef kendisine ait şartlarının da söz konusu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma timlerimiz çalışmalarını gece olması itibarıyla durdurdular ve yarın sabah çalışmalara devam edecekler. Yoğunlaştıkları alanlar var ve yarın sabah o yoğunlaştıkları alanda çalışmalarını gerçekleştirecekler. Hem vatandaşlarımız hem DSİ'nin hem de aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin, Araklı İlçe Belediyesinin orada daha önce yağmurdan kaynaklanan hasarları giderebilmek maksadıyla çalışan makinalar da söz konusuydu. Onlar da evler de yaklaşık 4 ev, bunlar da tamamen bu heyelan neticesinde, bu heyelanın oluşturduğu sulara kapılarak gittiler ve bütün bu çalışmaların neticesinde inşallah kayıplarımıza da ulaşırız düşüncesindeyiz. Tekrar geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. "

Araklı Hükümet Konağında bir kriz merkezi oluşturulduğunu da belirten Bakan Soylu, "Sayın Valimizin koordinatörlüğünde ve AFAD, Büyükşehir, DSİ, bütün ilgili kurum ve kuruluşlar burada el birliğiyle, buradaki durumu hem tespit için hem de arama kurtarma çalışmaları için buradan kriz merkezinden yönetimlerini devam ettiriyorlar" dedi.

Bakan Soylu, yarın da Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile olay yerine gidebildikleri yere kadar giderek inceleme yapacaklarını, cenazeye katılacaklarını ifade etti.

"HES aşağıda, olay yukarıda"

Bir gazetecinin,"Olay ilk HES faciası olarak kamuoyuna duyuruldu bu bilgi kirliliğinden dolayı mı?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bakanımız açıklamış zaten bu tip olaylarda çok doğaldır ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var, iki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında."

Bakan Bekir Pakdemirli de olayla ilgili "HES bunun doğuş sebebi değil HES bunun kurbanı olmuş aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay. Yani verilen bilgi kimden alınmışsa tamamen yanlış bir bilgi olmuş." diye konuştu.