Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Süleyman Soylu, pandemi sürecindeki tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması hakkında gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Soylu açıklamalarında, "Vatandaşımıza buradan bir istihramımız var. Kendisi için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes büyük bir gayret içerisinde. 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım. Kontrol kendimiz yapalım. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.

Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok."