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Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:57:00 - 2020-08-06 12:22:49
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Süleyman Soylu, pandemi sürecindeki tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması hakkında gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Soylu açıklamalarında, "Vatandaşımıza buradan bir istihramımız var. Kendisi için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes büyük bir gayret içerisinde. 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım. Kontrol kendimiz yapalım. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İçişleri Bakanı Soylu: "(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok."

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Yorumlar

vatandaş

Zaten kısıtlama koysalar vatandaş yemez öleceğimizi bilsek yine kabul etmeyiz sokağa cıkma yasağını yeter artık siz başka önlemler alın..
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