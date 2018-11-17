Süleyman Soylu'dan şehit kaymakam Safitürk'ün ailesine ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Kaymakam Muhamed Safitürk'ün ailesini ziyaret etti.17 Kasım 2018 Cumartesi 14:57
Sapanca ilçesinde katıldığı AFAD İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Arifiye ilçesindeki şehit Safitürk'ün kabrine giden Bakan Soylu, burada dua etti.
Bakan Soylu, daha sonra şehit Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evine gitti. Soylu'yu şehit kaymakamın ağabeyi Ali Haydar ile Asım Safitürk karşıladı.
"Hoş geldiniz, şeref verdiniz sayın bakanım"
Karşılamada Bakan Soylu'ya sarılan Asım Safitürk, "Hoş geldiniz, şeref verdiniz sayın bakanım." dedi.
Yaklaşık 25 dakika süren ziyaretin ardından Bakan Soylu, kentten ayrıldı.
Ziyarette, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit'in yanı sıra kurum müdürleri de yer aldı.
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