Süleyman Soylu'dan şehit asker için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Soylu, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için başsağlığı mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman evladımız Hasan Çatal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah." paylaşımında bulundu.