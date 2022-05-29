  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Süleyman Soylu'dan şehit asker için taziye mesajı
Siyaset

Süleyman Soylu'dan şehit asker için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Soylu, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 10:20:00 -
Süleyman Soylu'dan şehit asker için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman evladımız Hasan Çatal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay