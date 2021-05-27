Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına meydan okuyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor" ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına meydan okuyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor" ifadelerini kullandı.