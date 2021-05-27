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Gündem Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına meydan okuyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 18:12:00 - 2021-05-27 18:17:19
Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına meydan okuyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

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Yorumlar

oflu baba

SULEYMAN BEY KARDESIM BU ADAMIN BU TINERCININ COCUK TACIZCISI .... VE UC OGLUNUN KAFASINA ... NEFESLERINI KESMEZSENIZ TURKIYENIN BASI DAHA COK AGIRIR
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Seren

Önce fetoyu getirin gerçi yaşıyorsa oda
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