Süleyman Soylu'dan polis merkezine sürpriz ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek görevi başındaki polislerle buluştu.

Bakan Soylu, Çankaya'ya bağlı Balgat semtinde yapımı süren 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine sürpriz ziyarette bulundu.

Fotoğraf çekildi

Görevi başındaki polislerle bir araya gelen Soylu, büyük bölümü tamamlanan polis merkezi amirliği hakkında bilgi aldı.

Binada incelemelerde de bulunan Soylu, polislerle de sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.