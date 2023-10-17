Süleyman Soylu: İsrail’in yaptığı katliamın müsebbibi Amerika’dır

RECEP YEŞİL İSTANBUL

İsrail terörü masum insanların canını almaya devam ediyor. Terör devleti, son olarak sivillerin bulunduğu hastaneyi bombaladı.

Dehşete düşüren kalleş saldırının ardından insanlar adeta ayaklandı.

İsrail terörüne tepkiler çığ gibi büyürken eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

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İsrail’in yaptığı katliamın müsebbibi Amerika’dır.

Bu böyle giderse ne ilk olacak ne de son…

Bu vahşeti durdurabilecek Türkiye’nin liderliği ve Erdoğan’dır