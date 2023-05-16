Süleyman Soylu ile ilgili flaş iddia! Gündeme bomba gibi düştü

AK Parti’de, TBMM’deki Cumhur İttifakı çoğunluğu ile birlikte şimdiden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde hangi isimlerin yer alacağı da tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “AK Parti’nin parlamentodaki çoğunluğunu” baz alarak parlamento içinden de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bakan atayabileceği ifade ediliyor. Bu isimlerin de Süleyman Soylu ile Mevlüt Çavuşoğlu olduğu iddia ediliyor.

Edinilen kulis bilgilerine göre, TBMM’de çoğunluğu sağlayıp ikinci turda da “Erdoğan’ın ipi göğüsleyeceğini” düşünen AK Parti’de, grup başkanvekilliği gibi görevler alan eski Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç gibi isimlerin de bakan olarak görev alabileceği ifade ediliyor. Yılmaz Tunç’un Adalet Bakanlığı için adı geçiyor.

Tunç ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da “yeni kabinede adalet bakanı olabileceği” ileri sürülüyor.

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Ayrıca TBMM Başkanlığı için de milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski bakanlar Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gibi isimler yer alıyor.