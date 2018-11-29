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Süleyman Soylu gözyaşlarını tutamadı

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Birol Öztekin için memleketi Diyarbakır'da düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşine başsağlığı dileğinde bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:13

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde defnedildi. 

Batman'dan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirilen şehit Öztekin'in (50) cenazesi, Cami Kebir Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından vatandaşların omuzlarında Kemertaş Mezarlığı'na götürüldü. 

Ergani halkı 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı 

Camiden mezarlığa kadar yürüyüş yapan vatandaşlar sık sık tekbir getirerek ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' ve ''Kahrolsun PKK'' sloganları attı.

Mezarlık önünde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, şehidin yakınları ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi. 

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.  

Soylu gözyaşlarını tutamadı

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kemertaş Mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Soylu, şehidin cenazesini bir müddet omzunda taşıdı. Şehidin eşi Selda Öztekin'e sarılan Soylu, başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan başsağlığında bulunurken göz yaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Öztekin'in, 2014 yılından bu yana Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi. 

Teslim ol, çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı

Batman'da dün akşam Hilal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Öztekin kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, evdeki 4 yaşındaki çocuğu rehin alarak kendisine siper etmesi dolayısıyla güvenlik güçlerinin hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği belirlenmişti. 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:13
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YORUM YAZ

  • AhmetAhmet8 dk önce
    Aminnnnnn....
  • cengiz akcengiz ak35 dk önce
    ALLAHIM SEN YİĞİT AĞABEYİMİZİN ŞEHADETİNİ MAKAMINDA KABUL ET SEN ONU PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU EYLEyapmış olduğu fedakarlığı nesiller boyu Bu Azuz MİLLETE UNUTTURMA YARABBİ....
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