Süleyman Soylu duyurdu! Yarın Tüm Türkiye'de...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini söyledi.
Soylu'nun paylaşımı şöyle:
"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. “Kontrollü Sosyal Hayat”
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