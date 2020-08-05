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Gündem

Süleyman Soylu duyurdu! Yarın Tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:11:00 - 2020-08-05 12:24:24
Süleyman Soylu duyurdu! Yarın Tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini söyledi.

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. “Kontrollü Sosyal Hayat”

Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar

Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız

Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
KollukZabıta"

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Yorumlar

Misafir

İnşallah çok geç kalmamışsınızdır?
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Yorumsuz

Sayın bakanımız keşke bunu habersiz yapsalardı.. yarına özel önlem ama ertesi gün yine aynı hamam aynı tas
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