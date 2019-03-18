0553 313 94 23

Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir"

Antalya’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlikleri ziyaret edip, şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:35
Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir"

Antalya’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehitlikleri ziyaret edip, şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır diledi. Şehitlik şeref defterini yazıp imzalayan Soylu, “Dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir” dedi.


Patisinin seçim çalışmalarına katılmak üzere Antalya’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende ilk olarak şehitlik anıtına çelenk bırakan Bakan Soylu’ya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3’üncü Piyade ve Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri ile şehit yakınları eşlik etti.



“Zulme verdiğiniz cevap, bugün birilerinin kulağına hala küpedir”


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Bakan Soylu, şehitlik şeref defterini yazıp, imzaladı. Ardından notunu okuyan Soylu şunları kaydetti: “Aziz şehitlerimiz şehadetlerinizin 104’üncü yılında sizlerin torunları ve bu aziz milletin birer ferdi olmanın gururu ile huzurunuzdayız. Emekleriniz asla ve asla boşa gitmemiştir. Bugün sizlerin gösterdiği irade ve kararlılık bu vatanın her karış toprağına Çanakkale ruhu olarak işlenmiştir. Ve zor zamanlarımızda hala bize yol göstermektedir. Mücadelenizin neticesinde dünyadaki zulme verdiğiniz cevap bugün birilerinin kulağına hala küpedir. Sizlerden sonra kurduğumuz güzel Cumhuriyetimiz bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olarak mazlumun duasını almaktadır. Bu duaların en büyük pay sahipleri de şüphesiz sizlersiniz. Ülkemize yönelik tehditler, acizler elbette bitmiş değildir. Ancak gururla ifade etmek isterim ki sizin torunlarınız, sizden aldıkları ilhamla aynı ruhu ortaya koymuşlar şehadet sancağını asla indirmemişler ve Çanakkale ruhu ile vatanın her karış toprağını müdafaa etmişlerdir. Şimdi onlar şehitliklerde yatmakta ve kendilerinden sonra geleceklere ilham vermektedirler. Hem ülkemizin, hem milli ve manevi değerlerimizin, hem de vicdanın, hakkın, insanlığı müdafaamız bundan sonrada aynı ruh ve aynı anlayışla devam edecektir. Bu zaferi siz kazandınız, Cenab-ı Hak sizden razı olsun”


Törenin ardından şehitliğe geçen Bakan Soylu, burada şehitlikleri şehit yakınları ve gaziler ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit anne ve babalarının elini öptü. Şehit yakınlarına sabır dileyen Soylu, ağlayan annelerin gözyaşlarını sildi.


Bakan Soylu daha sonra ilçe ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere şehitlikten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serie A maçında korkutan olay! Ölümden döndü
    1. Serie A maçında korkutan olay! Ölümden..
    2. Aşkale’de Çanakkale Zaferi etkinliği
    3. Jean Armel Kana Bıyık kadrodan..
    4. Mahmut Arıkan: “Gelin yüzlerimiz..
    5. Enfeksiyon Hastalıkları ve..
    6. Kayserili Eczacılar Kan Bağışında..
    7. Terör saldırısında yaralanan Türklerin..
    8. Bilim karavanı Gaziantep’te
    9. Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak..
    10. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    11. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    12. Kaş’ta 18 Mart kutlaması
    13. İl Özel İdarespor dolu dizgin
    14. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü..
    15. Spot piyasada elektrik fiyatları
    16. Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi..
    17. Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı
    18. Kozan’da Çanakkale Zaferi’nin..
    19. Balıkesir’de konut satışları azaldı
    20. Milli takım kampa girdi
    21. Devlet Hastanesine nöroloji doktoru..
    22. Hırsızların okuma gözlüğü çalması..
    23. Ankara'da oy verme saat kaçta başlıyor..
    24. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    25. Dokuz dakikada altı bebek dünya ile..
    26. Dünya Fair Play Konseyi’nden..
    27. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    28. Başkan Çolakbayrakdar,..
    29. Rüya ile yapılan yorganın yolculuğu..
    30. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı