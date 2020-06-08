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Gündem

Süleyman Soylu açıkladı: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:05:00 -
Süleyman Soylu açıkladı: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, "Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

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