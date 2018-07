Süleyman Soylu açıkladı: Darbenin arkasında ABD var!

15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç gün sonra açıklama yapan o dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanarak "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, bir kaç aydır faaliyette bulunuyordu. Biz ABD’ye aylardır Fethullah Gülen konusunda bir mesaj veriyoruz. ABD bize Fethullah Gülen'i vermek zorundadır" dedi.

GÜLEN ABD TARAFINDAN TUTULDU



Soylu, İncirlik Üssü'ndeki gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Ben tarihi tespitler yapıyorum. İçinde bulunduğumuz olayların tarihi değerlendirmelerini ortaya koyuyorum ve Fethullah Gülen denilen bir psikopatın orada Amerika tarafından tutulduğunu net bir şekilde ortaya koydum" diye konuştu.

HER ŞEY ÇİÇEK BÖCEK DEĞİL



İsrail ve Rusya'yla olan ilişkilerin düzelmesinin "bütün ülkelerle bir araya geliyoruz" şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bizim Atatürk Havalimanımız patlıyor. Ne zaman patlıyor Atatürk Havalimanı, bizim Rusya'yla ve İsrail'le anlaşma gerçekleştirmemizin hemen akabinde patlıyor. Bütün bu soruların elbette ki kendi adına bir cevabı vardır. Her şey çiçek, her şey böcek, ay ne güzel bütün ülkelerle bir araya geliyoruz diye bir değerlendirme söz konusu değil" dedi.

15 TEMMUZ ALELADE BİR TARİH DEĞİL



Bakan Soylu, "15 Temmuz alelade bir tarih değil. Kim alelade bir tarih olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. Bu Ortadoğu için de önemli bir tarihtir, bu dünya demokrasisi için de önemli bir tarihtir. Bu demokrasinin kendisi açısından önemli bir tarihtir. 1960 darbesinde şunu söylemedik mi hep beraber, keşke millet ayağa kalksaydı da Menderes'i vermeseydi. Bugün millet ayağa kalktı, Tayyip Erdoğan'ı da vermedi, millet ayağa kalktı demokrasiyi de vermedi, bugün millet ayağa kalktı bir takım çapulculara sen bu ülkeyi yönetemezsin dedi" diye konuştu.

Soylu şöyle devam etti: "İnsanlar Genelkurmay'ın önüne gittiği zaman askerin onlara ateş açacağını bilmiyor muydu? Bu kadar avanak mı bu millet? Gidiyor, oraya ölüme gidiyor. Canlı kalkan olarak, ölümü göze alarak gitmiyorlar mı bu insanlar? Eğer bu insanlar oraya ölümü göze alarak gidiyorlarsa, biz de bu milletin evlatları olarak bu gerçekleri her ne pahasına olursa olsun aziz milletimizle paylaşmak zorundayız. Bu kadar basit ve net."

ABD BU SÖZLERDEN RAHATSIZ OLDU

"Darbenin arkasında Amerika var." şeklindeki ifadelerinin, ABD Dışişleri yetkililerince rahatsızlıkla karşılandığı ve bu iddiaların "ABD-Türkiye ilişkilerine zarar verici nitelikte olduğu" yönündeki açıklamaların ardından Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulunan Soylu, ısrarını sürdürdü.



Bakan Soylu, "ABD 'Darbeye destek ithamı ilişkilerimize zarar verir.' demiş. İlgililerine ricam, 'Darbe olsaydı ilişkilerimiz ne olacaktı?' diye soruversinler. Kerry, darbe teşebbüsünün ilk saatlerinde, "Umarım barış bir an önce sağlanır.' dedi. Darbecilerin ismi 'Yurtta Sulh Konseyi' idi. İlgililerine." açıklamasında bulundu.

