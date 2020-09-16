Süleyman Hilmi Tunahan rahmetle anılıyor

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Bütün hayatını İslam’a adayan ve verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, ebedi aleme göçüşünün 61. yıldönümünde rahmetle anılıyor.

Kur'an-ı Kerim'e adanmış bir ömür

1888’de Silistre’de doğan Tunahan Hazrettleri, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan Hazretleri, Medresetü’l- Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz eden büyük alim, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti. Ömrü zorluklarla geçen Kur’an aşığı Tunahan Hazretleri, 1939 yılında ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek ilk defa tutuklandı.

Vaizlik maaşıyla talebeleri okuttu

Yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen, ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek yüzlerce kişiyi okutup, ilim adamı olarak yetişmesini sağladı. 1944 yılında ikinci defa tutuklanarak işkenceye tâbi tutuldu. Vaizlik belgesi, o günkü hükümet tarafından, 1946 yılında resmen elinden alındı. 1949’da- Kur’ân kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girince, Süleyman Efendi’nin ilim öğretme faaliyeti bir nebze rahatladı.

Zorlu ve polatkan da hayırla yâd ediliyor

Türk dış politikasını ve maliyesini ‘milli çıkarları’ gözeterek dizayn eden Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 27 Mayıs darbecileri tarafından idam edilmesinin üzerinden tam 60 yıl geçti. Aradan geçen bunca süreye rağmen Zorlu ve Polatkan’ın milletin gönlündeki acısı tazeliğini hep korudu. Türk tarihine kara bir leke olarak geçen tiyatro niteliğindeki Yassıada yargılamaları sonrasında başta Menderes olmak üzere Zorlu ve Polatkan idama cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin ve postal sevici zihniyetin kurbanları olan Zorlu ve Polatkan Topkapı’da medfun bulunmakta.