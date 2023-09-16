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Aktüel Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve duayla anılıyor
Aktüel

Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve duayla anılıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-16 08:56:00 -
Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve duayla anılıyor

Son devrin en büyük İslam alimlerinden olan, yetiştirdiği binlerce Kur’an talebesiyle Anadolu coğrafyasında Kur’an’ı koruyan,yeni nesillere öğretilmesini sağlayan, kendisini İslam’a adayan ve verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, dar-ı bekaya irtihalinin 64. sene-i devriyesinde dua ve rahmetle anılıyor.

HABER MERKEZİ

Son devrin en büyük İslam alimlerinden olan, yetiştirdiği binlerce Kur’an talebesiyle Anadolu coğrafyasında Kur’an-ı koruyan, gönüllere taht kuran, kendisini İslam’a adayan ve verdiği mücadeleyle gönüllerde taht kuran Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, dar-ı bekaya irtihalinin 64. Sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. 1888’de Silistre’de doğan Tunahan Hazrettleri, Süleymaniye Camii medreselerinden Medresetü’l-Mütehassisîn’in tefsir ve hadis kısmına devam etti. Son derece parlak bir zekâya sahip olan Tunahan Hazretleri, Medresetü’l-Kuzati’ye başlayıp hukuk eğitimini de dereceyle bitirdi. Ömrü zorluklarla geçen Kur’an aşığı ve muhafızı Tunahan Hazretleri, 1939 yılında ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek ilk defa tutuklandı. Yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen, ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek yüzlerce kişiyi okutup, ilim adamı olarak yetişmesini sağladı. 1944 yılında ikinci defa tutuklanarak işkenceye tâbi tutuldu. Vaizlik belgesi, o günkü hükümet tarafından, 1946 yılında resmen elinden alındı. 1949’da Kur’ân kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girince, Süleyman Efendi’nin ilim öğretme faaliyeti bir nebze rahatladı. Uzun müddet İstanbul’un önemli camilerinde halka vaaz eden büyük alim, 16 Eylül 1959’da Kısıklı’daki evinde vefat etti.

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