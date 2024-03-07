Süleler Örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan bilgilendirme paylaşımında Mahzen-4 operasyonu ile Süleler suç örgütünün çökertildiği belirtildi.

Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı gibi suçlar işleyen Süleler suç örgütüne yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu. Ayrıca örgüt elebaşı dahil 9 şüphelinin yakalandı.

Bakan Yerlikaya, “Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız” ifadelerine yer verdi.