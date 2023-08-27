Şule Yüksel Şenler dualarla anılıyor! Başörtüsü mücadelesinin simge ismiydi

Huzur Sokağı” ve “Birleşen Yollar” romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler’in vefatının 4 yılında rahmetle anılıyor.

Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarıyla 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran, başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden Şenler, 29 Mayıs 1938’de Kayseri’de dünyaya geldi.

Henüz 14 yaşındayken kaleme aldığı hikayeler Yelpaze dergisinde yayımlanan Şenler, yazılarında Yüksel isminin önüne Şule’yi de ekleyerek “Şule Yüksel” imzasıyla yazılar kaleme almaya başladı.

Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde ise 21 yaşındayken yazmaya başlayan usta kalem, daha sonra Kadın gazetesinde “Duyuşlar-Görüşler” başlığıyla yazılar kaleme aldı.

27 yaşında dindar bir hayata yöneldi ve tesettüre girdi

Şule Yüksel Şenler, 1965’te Batılı modern yaşam tarzını bırakarak dindar bir hayata yöneldi ve tesettüre girdi. Resim, müzik, ney ve kanun eğitimleri de alan Şenler’in başını örtmesi, o yıllarda çokça konuşuldu ve gençlere örnek oldu.

“Müslüman kızların moda kıskacından kurtulması için” çalışan, gençlere bu alanda rol model olan ve başörtüsünün eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesi için çaba sarf eden Şenler, Mehmet Şevket Eygi’nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinde yazılar kaleme aldı ve bu yazılar nedeniyle hakkında davalar açıldı.

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Örtülü kadınlara öncü olmak hapis sebebiydi

Usta yazarı örnek alan genç kızların başlarını aynı şekilde örtmesi sonucu yaşanan tartışmalar, uzun süre ülke gündeminde yer buldu. Şenler gibi başını bağlayan tesettürlü kadınların sayısının sürekli artması üzerine, bu tür örtünme “Şulebaş” adıyla anılmaya başladı.

Şenler, başörtülü öğrencilerin üniversitede tesettürlü okuyabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması talebini yüksek sesle ifade etti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın “Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecek” sözleriyle işaret ettiği Şenler, bir mektup yayınlayarak, Cumhurbaşkanının Allah’tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini kaydetti. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan yazar, 2 ay sonra affedilmesine rağmen Bursa Cezaevinde 8 aylık cezasını tamamladı.

Cumhurbaşkanının evliliğinde öncü oldu

Usta yazar, “Huzur Sokağı”, “Gençliğin Izdırabı”, “Hidayet”, “Bize Ne Oldu”, “İslam’da ve Günümüzde Kadın”, “Duyuşlar”, “Her Şey İslam İçin”, “Uygarlığın Gözyaşları”, “Kız ve Çiçek”, “Sağ El”, “Bir Bilinçli Öğretmen” ve “Yılanla Tilki” eserlerine imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın evliliklerine arabulucu olduğu belirtilen Şenler’in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından “Bir Çığır Öyküsü: Şule Yüksel Şenler” isimli kitapta kaleme alındı.

Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ne defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede 28 Ağustos 2019’da 81 yaşında vefat eden Şenler’in Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazına, kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Şenler’in cenazesi, Mihrişah Valide Sultan Haziresi’nde kendisi için hazırlanan kabre defnedildi.