Şule Abla dua bekliyor

SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda olduğu belirtilen Şule Yüksel Şenler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Gençlik dönemi başta olmak üzere yaşantısının her anında Müslüman bir hanımefendinin nasıl olması gerektiğini hal ve hareketleriyle bizlere öğreten, Şenler, kendi döneminin ve sonraki neslin de örnek şahsiyetlerinden biri olmuştu.

Kaleme aldığı eserlerinde Müslümanların sorunlarına değinen Şenler, her şartta Müslümanca kalmanın mücadelesini vermiş ve öğretmişti.

Yolumuzu aydınlatan isimlerin başına gelen Şule Abla, yoğun bakımda bulunduğu hastanede sevenlerinin duasını bekliyor.