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Şule Abla dua bekliyor

İslami mücadelenin sembol isimlerinden ve kültür dünyamıza eşsiz katkılar sunan Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma kaldırıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
Şule Abla dua bekliyor

 SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL 

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda olduğu belirtilen Şule Yüksel Şenler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Gençlik dönemi başta olmak üzere yaşantısının her anında Müslüman bir hanımefendinin nasıl olması gerektiğini hal ve hareketleriyle bizlere öğreten, Şenler, kendi döneminin ve sonraki neslin de örnek şahsiyetlerinden biri olmuştu.

Kaleme aldığı eserlerinde Müslümanların sorunlarına değinen Şenler, her şartta Müslümanca kalmanın mücadelesini vermiş ve öğretmişti.

Yolumuzu aydınlatan isimlerin başına gelen Şule Abla, yoğun bakımda bulunduğu hastanede sevenlerinin duasını bekliyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
  1. Şule Yüksel Şenler
  2. Şule Şenler
  3. Müslüman
  4. Şule Abla

YORUM YAZ

  • engineerengineer49 dk önce
    Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin, iki rahmetin birini nasibeylesin.

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