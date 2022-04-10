Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da su kesintisi ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar su kesintisi sorgulaması yapıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ve hanımları ev temizliğine koyuldu. İSKİ’den İstanbullulara ardı ardına su kesintisi uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 10 Nisan 2022 Pazar İSKİ su kesintisi duyuruları...
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 10 Nisan Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak Peki İstanubl’da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar’da sular saat kaçta gelecek?