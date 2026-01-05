  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Sular çekilince ortaya çıktı! Bir mahalleden geriye kalanlar
Yaşam

Sular çekilince ortaya çıktı! Bir mahalleden geriye kalanlar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mersin’de baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte bir zamanlar yaşamın sürdüğü mahalleden kalan yapılar yeniden görünür oldu.

Mersin’in Anamur ilçesinde, Alaköprü Barajı altında kalan Akine Mahallesi, su seviyesindeki değişimle birlikte yeniden ortaya çıktı.

 

Drago Çayı üzerinde inşa edildi

Anamur’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) içme ve kullanma suyu temini amacıyla Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Barajı’nın altında kalan mahalleden geriye, birkaç ev ve cami kaldı. Mevsimsel su seviyesi değişimlerine bağlı olarak farklı görünümler sunan evler, Anamur’un simgelerinden biri oldu.

 

Anamur'un simgelerinden

KKTC'ye içme ve kullanma suyu temini amacıyla Dragon Çayı üzerinde 2014'te inşa edilen Alaköprü Barajı nedeniyle tahliye edilen Akine Mahallesi, barajın su tutmaya başlamasıyla birlikte tamamen sular altında kaldı. Bir zamanlar evleri, sokakları, tarım alanları ve ibadet mekanlarıyla canlı bir yerleşim olan mahalleden bugün geriye, baraj gölünün ortasında yüksek yapılar kaldı. Bu yapılar arasında en dikkat çekeni ise Akine Mahallesi Camisi’nin minaresi oldu. Son yağışlardan sonra baraj gölünde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte birçok ev yine suya gömüldü. Mahallenin eski sakinleri, bir zamanlar yaşadıkları evlere bakıp, anılarını tazelerken, mevsimsel su seviyesi değişimlerine bağlı olarak farklı görünümler sunan evler, Anamur’un simgelerinden biri oldu.

Barajda tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu
Barajda tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu

Yerel

Barajda tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu

Tekirdağ’da baraj alarmı: Naip Barajı’ndan içme suyu alımı durduruldu
Tekirdağ’da baraj alarmı: Naip Barajı’ndan içme suyu alımı durduruldu

Yerel

Tekirdağ’da baraj alarmı: Naip Barajı’ndan içme suyu alımı durduruldu

İstanbul Baraj Doluluk Oranları Alarm Veriyor: Son Durum Yüzde 17,87
İstanbul Baraj Doluluk Oranları Alarm Veriyor: Son Durum Yüzde 17,87

Gündem

İstanbul Baraj Doluluk Oranları Alarm Veriyor: Son Durum Yüzde 17,87

Ankara barajlarında alarm: Kullanılabilir su yüzde 1’in altına düştü
Ankara barajlarında alarm: Kullanılabilir su yüzde 1’in altına düştü

Gündem

Ankara barajlarında alarm: Kullanılabilir su yüzde 1’in altına düştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23