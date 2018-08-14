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Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 09:45
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerce, Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında yapılan arama çalışmaları sonucu Uveys Hamadi'nin (12) cesedine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Hamadi, dün arkadaşlarıyla Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş, su altı polis ekiplerince kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:45
  1. sulama kanalı
  2. cansız bedeni bulundu
  3. boğulma vakaları

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