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Aktüel Sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Aktüel

Sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 17:35:00 -
Sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Osmaniye-Toprakkale'de, sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Arkadaşlarıyla Fatih Sultan Mehmet Mahallesi yakınlarındaki Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına giren Murat Gönül (17) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Arama çalışmaları sonucu Gönül'ün cansız bedeni, kanala girdiği yerin yaklaşık 8 kilometre uzağında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan Gönül'ün cenazesi, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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