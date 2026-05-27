Sulama kanalına düştü! itfaiye görevlisinin kalp masajıyla hayata döndürüldü

Adana’da sulama kanalında yaşanan olay, çevrede büyük panik yarattı. Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde kimliği henüz açıklanmayan bir genç, sulama kanalına düştükten sonra akıntıya kapılarak sürüklendi.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, akıntıyla sürüklenen gence ulaşmak için zamana karşı yarış başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.