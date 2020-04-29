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Aktüel

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

2020-04-29 11:40:34 -
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü, çıktığı aracın üzerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İsa Kara idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Osmanbey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Kendi imkanlarıyla aracın üstüne çıkmayı başaran Kara, daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

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