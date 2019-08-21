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Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:34
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gevrekli Mahallesi’nde bulunan BSA kanalına köpeğin düştüğünü ve sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu Seydişehir Belediyesine haber verdi. İhbar üzerine Gevrekli Mahallesine giden Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanala düşen köpeği kurtarmak üzere sulama kanalına girdi. Düştüğü yerden akıntıyla sürüklenen köpek Karabulak sulama kanalından yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonucunda ekipler tarafından çıkarıldı. Kanal dışına çıkarılan köpek, veterinere götürülerek gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:34
  1. doğa

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