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Sulama kanalına düşen çocuklar, son anda kurtarıldı

Şanlıurfa'da GAP Vadisi civarındaki sulama kanalına düşen iki çocuk, soğuk havada suya giren vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:48
Sulama kanalına düşen çocuklar, son anda kurtarıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen iki çocuğu, suya giren vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki çocuk, GAP Vadisi civarındaki sulama kanalının yanında oynadıkları sırada, dengelerini kaybederek içinde bir miktar su bulunan kanala düştü.

Bunun üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan Erkan ve İbrahim Karaçizmeli, soğuk havaya rağmen kanala girerek, çocukları kurtarmayı başardı.

Çocuklar daha sonra tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:48
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