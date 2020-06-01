Şükretmenin formülü

Efendimiz bize şükretmenin formülünü de gayet net bir şekilde vermiştir.

Hiç yorulmadan şükredenlerden olabiliriz.

O formülü Efendimizin mübarek lisanından dinleyelim. Buyurdular ki:

“İki haslet vardır ki kimde onlar varsa Allah o kimseyi şükreden ve sabreden kişi olarak yazar. Kimde de o ikisi yoksa Allah o kişiyi ne şükreden yazar ne de sabreden.

(Birinci haslet) Dini konularda kendisinden üstün olan kişiye bakar ve onu rehber edinir, (ikinci haslet de) dünyalıklar konusunda kendisinden daha az sahip olana bakar ve Allah’ın kendisine verdiklerine hamd ederse Allah o kişiyi şükreden ve sabreden(lerden) yazar.

Kim de dindarlığı konusunda kendisinden daha itinasız olana bakar, dünyalık konusunda daha varlıklı olana bakar ve kendisinde olmayan (dünyalık)lara üzülürse Allah onu ne sabreden ne de şükredenlerden yazar.” Ayrıca nimetin artma formülünün de şükretmekten geçtiğini şu âyet meali ile de hatırlayalım. “Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artırırım.” (İbrahim Suresi, ayet 7)

Şunu da unutmamak gerekir ki insanlara teşekkür etmesin bilmeyenler Allah’a şükretmesini de bilemezler. Eşine, çocuklarına, arkadaşlarına, çevresine, kendisine imkân sunanlara teşekkür edemeyenler Allah’a da hakkıyla şükredemezler.