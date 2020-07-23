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Dünya

Suikastten sonra dünyaya böyle duyurdular! ‘İsrail’e saldıracağız’

İsrail’in Suriye’de bir Hizbullah üyesine suikastından sonra bölgede gerilim tırmandı. Hizbullah’ın ani baskınla cevap vereceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:07:00 - 2020-07-23 11:11:32
Suikastten sonra dünyaya böyle duyurdular! ‘İsrail’e saldıracağız’

Hizbullah'a yakın bir Lübnanlı medya analisti İsrail’in Suriye’deki Hizbullah üyesini öldürmesine ilişkin, ‘baskın yapılarak suikasta iki gün sonra yanıt verilecek’ dedi.

Lübnan medya merkezi müdürü Salem Zahran Çarşamba günü tweet attı:

“Geçen yıl Hizbullah'ın Aviveem kışlası yolunda askeri bir aracı hedefleyerek cevap vermesi sonucu, ölüm ve yaralanma meydana geldi. Müdahale hazırlığına ilişkin değerlendirmem başladı ve işin geri kalanı sadece saha hesaplarına tabi. ”

Zahran'ın yorumları, Al-Jadeed TV'den İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bu ay Lübnan sınırı yakınlarındaki uyarı seviyelerini yükselttiği hakkındaki önceki raporlarla da örtüşüyor.

İsrailli yorumcular geçenlerde Hizbullah'ın geçen yaz yaptığı açıklamada, Lübnan örgütünün Genel Sekreteri Sayyed Hassan Nasrallah'ın Lübnan'da veya onun dışında yapılan her suikastlara kaçınılmaz olarak yanıt vereceğini beyan ettiklerini açıkladı.

Hizbullah, İsrail Savunma Kuvvetlerinin işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bir uçaktan birkaç füze ateşlediği bu hafta başında Ali Mohsen'in kaybını yas tuttu.

İsrail füzeleri Şam'ın güney kesimine çarparak en az yedi Suriye Arap Ordusu (SAA) askerini yaraladı ve Mohsen'i öldürdü.

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Yorumlar

yücel

Yav he he
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Millet

Vallahi yalan, hizbullah kurulduğu günden beri bir tane yahudi öldürmedi. Hizbullah terör devleti israilin terör örgütüdür. İran da israilin partneridir
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