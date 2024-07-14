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Dünya Suikaste uğrayan Trump'tan açıklama: Dört gözle bekliyorum!
Dünya

Suikaste uğrayan Trump'tan açıklama: Dört gözle bekliyorum!

Yeniakit Publisher
2024-07-14 19:39:00 -
Suikaste uğrayan Trump'tan açıklama: Dört gözle bekliyorum!

Mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan ABD eski Başkanı Donald Trump, "Bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’tan dün Pensilvanya eyaletine bağlı Butler şehrindeki seçim mitinginde gerçekleşen suikast girişiminin ardından açıklama geldi. Kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda açıklama yapan Trump, "Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim. Zira akla gelemeyecek olayın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı" dedi.

Açıklamasında korkmayacaklarını vurgulayan Trump, "Bunun yerine inancımızda dirençli ve kötülük karşısında meydan okuyan olarak kalacağız. Sevgimiz diğer kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Yaralananların iyileşmesi için dua ediyor ve korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşımızın anısını kalbimizde yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Birlik çağrısı yapan Trump, "Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız, kötülüğün kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemlidir. Ülkemizi ve hepinizi gerçekten seviyorum. Bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza seslenmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
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