  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Suikast silahı kontrol sırasında ateş aldı! 1 Polis yaralandı
Yerel

Suikast silahı kontrol sırasında ateş aldı! 1 Polis yaralandı

İstanbul'da Eyüpsultan’da polis uygulamasında suikast tipi silah ele geçirildi. Kontrol sırasında silahın ateş almasıyla bir polis avucundan yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 11:26:00 -
Suikast silahı kontrol sırasında ateş aldı! 1 Polis yaralandı

Eyüpsultan’da uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobildeki yabancı uyruklu şahsılarda suikast silahı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kontrolü sırasında silahın ateş almasıyla bir polis memuru avucundan yaralandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir suikast silahı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ında uygulama yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdu.

Ekipler, araçta bulunan yabancı uyruklu Elvin Babayev, Alakbar Quliyev ve İsmail Hüseyinov’un üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan üst aramasında Alakbar Quliyev’i hırkasının şapka kısmında tek atımlık suikast silahı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kontrolü sırasında silahın ateş almasıyla bir polis memuru avucundan yaralandı. Yaralanan polis ambulansla hastaneye kaldırılırken 3 şahısta gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı
Gündem

Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olursa olsun önemli olmadığını belirterek, ağzındaki bakl..
İran'a savaş tehdidi: Seçenekler masada
Dünya

İran'a savaş tehdidi: Seçenekler masada

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran ile nükleer konusunda devam eden müzakerelerde sürenin kısaldığını, ..
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Ekonomi

Merkez Bankası'nda görev değişimi

Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş gö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay