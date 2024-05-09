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Dünya Suikast iddiası sonrası Zelenskiy'den kritik hamle
Dünya

Suikast iddiası sonrası Zelenskiy'den kritik hamle

Yeniakit Publisher
2024-05-09 23:28:00 -
Suikast iddiası sonrası Zelenskiy'den kritik hamle

Ukrayna'da suikast iddialarının ardından 2 kişi tutuklanırken Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı’nı görevden aldı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 albayın tutuklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınlandığı kararnameyle Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud’u görevden aldı. 2019 yılında göreve başlayan Rud’un yerine henüz yeni bir atama yapılmadı.

SBU, Zelenskiy ve diğer üst düzey askeri ve siyasi yetkililerine suikast hazırlayan 5 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanının açığa çıkarıldığını duyurmuş, Rus istihbaratına bilgi sızdırdığı öne sürülen 2 Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi albayını tutuklamıştı.

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