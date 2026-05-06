Suikast hücresine darbe!

Suriye İçişleri Bakanlığı ve Genel İstihbarat Teşkilatı, devletin üst kademelerini hedef alan bir terör yapılanmasına karşı operasyon düzenledi. Beş şehirde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, saldırı hazırlığında olduğu belirtilen bir hücre tamamen etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri; başkent Şam başta olmak üzere Halep, Humus, Tartus ve Lazkiye kentlerinde önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. İstihbarat birimlerinin titiz takibi neticesinde gerçekleştirilen bu hamleyle, örgütün hareket kabiliyeti kısıtlanarak planladıkları eylemler başlangıç aşamasında durduruldu. Operasyonlar neticesinde en az 11 hücre üyesi güvenlik birimlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Lübnan’da eğitim vesızma faaliyetleri

Ele geçirilen şahısların sorgulamaları ve yapılan teknik incelemeler, terör ağının çalışma yöntemlerini gün yüzüne çıkardı. Örgüt üyelerinin Lübnan topraklarında özel askeri eğitimden geçtikleri ve ardından yasa dışı yollarla Suriye sınırından içeri sızdıkları saptandı. Temel amaçlarının, yüksek rütbeli hükümet yetkililerine ve stratejik öneme sahip kamu görevlilerine yönelik planlı suikastlar düzenlemek olduğu anlaşıldı.

 

Cephanelik ele geçirildi

Operasyon yapılan mekanlarda gerçekleştirilen aramalarda, hücrenin saldırı kapasitesini gösteren yoğun miktarda silah ve mühimmat envanterine ulaşıldı. Ele geçirilen ekipmanlar arasında şunlar yer alıyor:

Yüksek tahrip gücüne sahip el yapımı patlayıcı düzenekleri (EYP), zırh delici özelliğe sahip roketatarlar, saldırı tipi çok sayıda el bombası, ileri teknoloji teknik takip cihazları ve lojistik destek teçhizatları.

Emniyet birimleri tarafından ele geçirilen bu askeri materyaller, planlanan eylemlerin kapsamını ve tehlikesini net şekilde ortaya koydu. Güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesi, ülke genelinde infial yaratabilecek bir kaos ortamının oluşmasını engellemekle beraber istikrarın sürmesine sebep oldu. Terörle mücadele birimleri, hücrenin diğer bağlantılarını çözmek adına geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

