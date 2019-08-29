Şuhut’taki orman yangını büyümeden söndürüldü Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanı’nda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanı’nda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Şuhut Şehir Kent Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri, yoğun mücadele sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybının olmadığı belirtilirken, ekiplerin yeni bir yangına karşı soğutma çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi.

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