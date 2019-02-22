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Şuhut’ta master ve eylem planı toplantısı

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İl Turizm Master ve Eylem Planı Toplantısı Şuhut Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:53
Şuhut’ta master ve eylem planı toplantısı

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İl Turizm Master ve Eylem Planı Toplantısı Şuhut Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.


Düzenlenen master ve eylem planı toplantısına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Akabinde Şuhut ilçesinin önemli bir turizm alanına sahip olduğunu dile getiren Başkan Bozkurt, turizm ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirtti.


Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır düzenlenen toplantıyla ilgili açıklamalarında, "Buradaki gayemiz Afyonkarahisar’ımızın turizm potansiyelini doğru belirlemek ve irin dinamiklerini ortak amaçları gerçekleştirmek amacıyla isabetli kararlar alabilmek ve turizmi koordine edebilmektir. Bu genel amacımız ve turizm’den halkımızın gelir elde edebilmesini sağlamaktır. Yaptığımız toplantılarla vatandaşlarımızla turizm ile uğraşan taraflarla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veriyoruz. Hangi aşamada olduğumuzu ifade ederek aynı zamanda turizmin gelişmesi için kendilerinin düşüncelerini alıyor. Eş zamanlı olarak rapora yansıtıyoruz. Yine aldığımız bu fikirlerin hazırlanan turizm master planı ile uygulanabilirliğinin artırılmasını istiyoruz. Çalışmamızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleşen master ve eylem planının 4 aşamadan oluştuğu belirtilirken, 1. etap yöntem geliştirme raporu, 2. etap mevcut durum raporu, 3. etap sentez taslak plan raporu 4. etap ise kesin planın hazırlanması olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:53
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