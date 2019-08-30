Şuhut’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, daire amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Jandarma Astsubay Çavuş Oktay Melekoğlu’nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi. Program daha sonra ilçe şehitliği ziyareti ile devam etti.

İlçe şehitlik ziyareti sonrasında Kaymakam Nurullah Kaya tebrikleri kabul etti.

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