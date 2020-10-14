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Aktüel Sudan'ın doğusunda şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Aktüel

Sudan'ın doğusunda şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:18:36 -
Sudan'ın doğusunda şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı

HARTUM (AA) - Sudan'ın doğusundaki Sevakin ve Port Sudan kentlerinde şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kızıldeniz eyaleti güvenlik komitesinden yapılan açıklamada, kabileler arasında yaklaşık 3 aydır süren anlaşmalıkları sona erdirmek amacıyla Kesele Valisi Salih Ammar'ın görevden alınmasından bir gün sonra başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, yerel hükümetin asayiş sağlanana kadar Port Sudan ve Sevakin kentlerinde öğlen 12.00 ile sabah 04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdiği kaydedildi.

Bölgedeki gazetecilerden Emin Senada, Port Sudan kentinin, Beni Amir kabilesi mensuplarının kendilerinden olan valinin Başbakan Abdullah Hamduk tarafından azledilmesine tepki olarak dün akşam başlattığı ve hala süren şiddetli protestolara sahne olduğunu söyledi.

Sanada, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sonucu yaralananlar olduğunu kaydetti.

Bölgenin en köklü ve kalabalık kabilelerinden Beni Amir’in mensupları, dünkü karar sonrası lastikler yakarak ana caddeleri ve limanlara çıkan yolları trafiğe kapattı.

Eritre sınırındaki Kesele eyaleti valiliğine temmuz ayında getirilen Beni Amir kabilesinden Ammar, husumetli oldukları Hadendova kabilesinin karşı çıkmasıyla başlayan protesto gösterileri nedeniyle görevine başlayamamıştı.

Başbakan Hamduk, bölgede aylardır süren gerginlik nedeniyle dün vali Salih Ammar’ı görevden uzaklaştırmıştı.

Beni Amir kabilesi mensupları, hükümetin görevden alma kararına tepki olarak Kızıldeniz ve Kesele eyaletlerinde sivil itaatsizlik ve protesto eylemleri başlatmıştı.

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